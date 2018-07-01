Нижний Новгород, 1 июля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Осторожно! Сверхвысокое напряжение! Именно такой табличкой надо сопровождать матчи сегодняшнего дня на ЧМ-2018. В матче сборных Испании и России мы увидели добавленное время. И вот сейчас будем смотреть его в матче хорватов и датчан.

Fifa.com Матч Хорватия — Дания

А кто мог предсказать такое в начале? Ведь какой лихость и задор мы лицезрели в Нижнем Новгороде в первые минуты матча. Уже на второй минуте датчане по-волейбольному удачно вбросили аут. Томас Делейни зацепился за мяч, а Матиас Йоргенсен резким ударом вогнал его в ворота Даниэля Субашича. Но радость датчан была недолгой: уже в следующей атаке Марио Манджукич добил мяч в ворота датчан после рикошета.

1:1 — к четвёртой минуте? Сверхмногообещающее начало!

Однако затем команды, точно испугавшись собственной прыти, предпочли играть в куда более осторожный футбол. И вряд ли они пойдут ва-банк в добавленное время. Тогда что — ждём пенальти? Второй раз за сегодня.

Ведь, как сообщало ИА REGNUM, сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 после победы над испанцами в серии пенальти.

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