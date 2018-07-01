Петербург в непогоду согрела победа сборной России
Санкт-Петербург, 1 июля, 2018, 23:45 — ИА Регнум. В петербургской фан-зоне чемпионата мира по футболу тысячи болельщиков вечером 1 июля поддерживали сборную России в матче с Испанией. На всем протяжении игры в московских «Лужниках» на Конюшенной площади Санкт-Петербурга непрерывно раздавались скандирования и речевки.
Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, болельщики всё время поддерживали российскую команду, кричали «Россия! Россия!» и сильно переживали за итог этой крайне драматичной игры, завершившейся серией послематчевых пенальти.
После победы российской команды в серии 11-метровых ударов на Конюшенной площади произошел настоящий взрыв радости и восторга, начались танцы совершенно счастливых болельщиков.
…Еще до начала игры вход на фестиваль болельщиков в центре Петербурга был ограничен из-за слишком большого числе желающих посмотреть матч России и Испании. Напомним, фан-зона вмещает до 15 тысяч человек.
Как сообщал телеканал «Санкт-Петербург», абсолютное большинство собравшихся болели за сборную России. Болельщиков Испании было немного, в основном это были родственные им по языку латиноамериканцы. Но в финале игры даже они стали поддерживать сборную России.
«Петербургские болельщики, наблюдавшие за игрой в фан-зоне на Конюшенной площади, встретили победу нашей сборной настоящим ликованием. Сейчас праздничная атмосфера распространяется по всему городу, — рассказали тележурналисты. — Всё больше болельщиков покидают спорт-бары и фан-зону. Они идут по Невскому проспекту разноцветной толпой».