Москва, 1 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и король Испании Филипп VI провели телефонный разговор после матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) Россия — Испания. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Casa Rosada Филипп VI

По его словам, Путин в ходе беседы с Филиппом VI отметил удачную тактику подопечных Станислава Черчесова, а также похвалил мастерство команды Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Москве на стадионе «Лужники» прошел матч Испания — Россия в рамках 1/8 финала ЧМ. Встреча сборных завершилась в основное и дополнительное время со счетом 1:1. Серия пенальти — 3:4.

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