Нижний Новгород, 1 июля, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Футбольный день продолжается! Мы увидели отличный — да что там, исторический — матч сборных России и Испании в «Лужниках». Как сообщало ИА REGNUM, наши футболисты впервые в истории вышли в четвертьфинал, победив испанцев в серии пенальти. Браво, Игорь Акинфеев!

Fifa.com Матч Хорватия — Дания

А прямо сейчас мы смотрим отличный матч в Нижнем Новгороде: играют хорваты и датчане. Как сообщало ИА REGNUM, одна из этих команд и станет соперником сборной России в четвертьфинале.

Лихое начало мы лицезрели в Нижнем Новгороде. Уже на второй минуте датчане по-волейбольному удачно вбросили аут. Томас Делейни зацепился за мяч, а Матиас Йоргенсен резким ударом пробил Даниэля Субашича. Но радость датчан была недолгой: уже в следующей атаке Марио Манджукич добил мяч в ворота датчан после рикошета. Далее команды подуспокоились и предпочли играть в куда более осторожный футбол.

У кого больше шансов победить во втором тайме и в целом в игре? Игру датчан ведёт Кристиан Эриксен, игру хорватов — Лука Модрич. Многое будет зависеть от их плеймейкерских талантов. При этом у хорватов собраны более классные игроки, но датчане блестяще организованы. Балканская хитрость или датская выдержка — с кем придётся справляться России в четвертьфинале великолепного ЧМ-2018?