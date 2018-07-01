Челябинск, 1 июля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. В Челябинской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Renault Duster и грузовик Volvo. Об этом сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Kaatjem Авария

ДТП произошло в субботу, 30 июня, на трассе М5 в Саткинкском районе. В результате инцидента погибли 3 человека.

По предварительным данным, выезжавший со второстепенной дороги легковой автомобиль не уступил дорогу грузовику.

Другие подробности пока неизвестны.

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