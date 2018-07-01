Москва, 1 июля, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и всех футболистов национальной команды, переигравших 1 июля команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ), поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и футбол

По его словам, Путин, который не смог приехать на стадион, после завершения матча по телефону поздравил Черчесова и игроков сборной России с «впечатляющей победой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная России обыграла команду Испании в матче 1/8 финала ЧМ. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась в основное и дополнительное время со счётом 1:1. Серия пенальти (3:4).

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