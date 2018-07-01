Санкт-Петербург, 1 июля, 2018, 22:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра в воскресенье, 1 июля, произошло множество падений деревьев. Порывы ветра срывали кровлю домов, валили дорожные знаки и рекламные конструкции. Было нарушено и движение пригородных электропоездов.

Https://vk.com/spb_today Падение дерева на Московском проспекте (фото группы «ДТП и ЧП")

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу заранее предупредило, что в первый день месяца в городе ожидалось усиление северо-восточного ветра до 7−12 м/с, в порывах до 15−20 м/с. К сожалению, этот прогноз оправдался.

Весь день из разных районов Северной столицы приходили тревожные сообщения. Жители делились ими в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

«Электричка до Зеленогорска стоит между Ланской и Удельной из-за упавшего на контактные провода дерева», — сообщили очевидцы около 10 часов утра. Вскоре это информацию подтвердили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«В 9:20 на перегоне Ланская — Шувалово произошел сбой в движении пригородных поездов. Причиной стало падение дерева на железнодорожные пути в результате усиления ветра», — уточнили в пресс-службе.

В пути были задержаны пять пригородных поездов, время задержки составило от 10 до 45 минут. Специалисты ОЖД предприняли необходимые меры для восстановления движения и около 14:00 восстановили штатное движение.

Тем временем по всему городу и его окрестностям начались падения деревьев на проезжую часть и автомобили.

«В посёлке Солнечный дерево упало на машину и образовалась пробка», — сообщали из Курортного района.

«Недалеко от СНТ «Ветеран» на Старом Приозерском шоссе в сторону города на дороге дерево», — предупреждали водителей с южной окраины Петербурга.

«На улице Типанова с дома 19 упала часть крыши», — рассказали жители Московского района. Судя по фото, большой фрагмент металлической кровли рухнул прямо на тротуар у дома. К счастью, пешеходов он не задел.

«Во дворе дома 3 на проспекте Авиаконструкторов с корнем повалило дерево, которое обняло ветками пару машин. Сильно не пострадали», — сообщили из Приморского района. Погибшее дерево росло прямо рядом с жилым домом и упало кроной на тротуар.

«На Московском проспекте упало дерево, пробка скапливается», — «телеграфировали» тем временем горожане. «Чуть на нас не упало, повезло что стоял в средней полосе», — отреагировал один из автомобилистов.

Переживаниями делились и очевидцы непогоды из Фрунзенского района.

«Ветер вырвал дерево, и оно упало на линию электропередач, дорогу и на ту тропинку, где мы шли 15 минут назад, у перекрестка Салова и Волковского пр. Вход на (Волковское) кладбище заблокирован», — рассказали петербуржцы.

«На Бестужевской улице у ЖК Полюстрово забор упал на Ниссан», — информировали с севера города.

В южной части города — аналогичная история: «Во дворе дома 79 корпус 1 на Ленинском проспекте повалено 2 дерева на машины», — написали около 17:00 пользователи.

От ветра начали падать дорожные знаки. «Шел мимо, сзади хлопок. Повезло, что на набережную. Петроградская набережная 26/28», — сообщил один из пешеходов, добавив фото упавшего на проезжую часть знака на бетонном основании.

Вслед за знаками начали лететь оземь светофоры. «Работа ветра на улице Бабушкина у дома 66 корпус 1», — написали очевидцы из Невского района об упавшем светофорном столбе.

Сильный ветер не обошел стороной и исторический центр Петербурга. «Большая Пушкарская 26, упало дерево», — сигнализировали жители Петроградской стороны. «На стрелке Васильевского острова отваливается кровля. ГАИ и МЧС на месте», — не отставали вечно соперничающие с ними островитяне, имея в виду одно из зданий, выходящих на стрелку.

«Дерево накрыло «Шкоду» на Бобруйской, во дворе дома 8», — продолжали доходить нерадостные известия из Калининского района.

Не унималась стихия и в пригородах Петербурга. «По дороге в Рощино дерево упало на едущую машину, водитель не пострадал», — рассказали очевидцы.

Петербуржцы сохраняли чувство юмора, описываю всё новые и новые неприятные инциденты.

«Дерево постучалось в окна ко многим жильцам дома 27 корпус 2 на улице Орбели и прилегло на «Жигули», — поведали жители Выборгского района.

Красносельский район не остался «в стороне» от непогоды: «На ул. Пионерстроя 10 от ветра упало дерево. Оборвало провода. Провода лежат прямо на асфальте».

«Во дворе дома ½ на проспекте Луначарского упало дерево, никто не пострадал. Все машины целы, проход к подъезду перекрыт», — откликнулись вечером с севера города.

«В Шаглино Гатчинского района упало дерево на дорогу, ищите пути объезда», — доносится из Ленинградской области.

Упавшим деревом завалило автомобиль на углу перекрестка улиц Белы Куна и Софийской в Купчино.

Сообщения о падающих деревьях и знаках продолжают поступать и в эти минуты.

2 июля в Санкт-Петербурге продолжится сильный северо-восточный и восточный ветер.

«Ночью и утром до 7−12 м/с, местами его порывы будут достигать 15−18 м/с, а днем — до 5−10 м/с, — сообщили в петербургском Главке МЧС. — Температура воздуха ночью составит +10 …+12, а днем поднимется до +16…+18».