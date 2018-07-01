Рим, 1 июля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. «Испания не смогла взломать русский бункер» — таков лейтмотив посвященной игре Испания-России статьи в главной спортивной газете Италии Corriere dello Sport в воскресенье, 1 июля.

Fifa.com Матч Россия — Испания

По ряду причин в Италии сопереживали в этой игре скорее сборной России. Именно Испания не дала итальянцам выйти из своей отборочной группы на чемпионат напрямую.

Журналисты не жалеют эпитетов для описания игры обороны сборной России, причем не только вратаря: Марио Фернандеса и Илью Кутепова они называют «непроходимыми».

Но главный герой — разумеется, Игорь Акинфеев. Издание отмечает, что вратарь ЦСКА становится национальным героем вслед за Яшиным и Дасаевым.

«Россия преодолела и себя, и Испанию. Невероятный чемпионат», — резюмирует издание.

Игра Игоря Акинфеева в течение всего матча и особенно в серии пенальти — главное, на что обращают внимание и другие итальянски СМИ. La Stampa называет вратаря нашей сборной «волшебным».

La Repubblica, в свою очередь, отмечает, что Акинфеев «загипнотизировал» испанских игроков во время серии пенальти. Для России выход в четвертьфинал — потрясающий исторический успех, пишут авторы издания.

Итальянские социальные сети переполнены посвященными этому матчу ироническими картинками. Главные персонажи — Жерар Пике, который невовремя решил стать вратарем, и, разумеется, президент России в роли видеоарбитра.