Луганск, 1 июля, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют вступившее в силу так называемое «урожайное перемирие» для размещения вдоль линии соприкосновения в Донбассе запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Mil.gov.ua Т-72

«В районе населенного пункта Золотое выявлено передвижение двух танков Т-72, — рассказал Марочко. — В районе населённого пункта Новоалександровка — выявлены огневые позиции двух минометов».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по проблемам безопасности в Вене заявил, что Украина продолжает эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе.

По его словам, законы Украины о начале «операции Объединенных сил» (ООС), «реинтеграции Донбасса», и «Об образовании» подрывают процесс мирного урегулирования в Донбассе.

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