Москва, 1 июля, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Сборной России по футболу, переигравшей команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) в Москве, повезло. Об этом, как передает Sport24.ru, сообщил вратарь сборной России Игорь Акинфеев, комментируя результат встречи.

Fifa.com Матч Россия — Испания

По его словам, российским футболистам перед своими болельщиками хотелось больше атаковать, но «против Испании мало какая команда может проводить с мячом 40−50% времени».

«Получилось то, что получилось, — сказал Акинфеев. — Слава Богу, нам повезло сегодня (1 июля)».

Вратарь сборной России также добавил, что не считает себя лучшим игроком матча Россия — Испания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная России по футболу переиграла команду Испании в матче 1/8 финала ЧМ. Основное время противостояния двух команд, которое прошло на стадионе «Лужники» в Москве, завершилось со счётом 1:1. Серия пенальти (3:4).

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев, отразивший в серии послематчевых пенальти с командой Испании два удара, был признан лучшим игроком матча.

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