Акинфеев об игре против Испании на ЧМ-2018: «Нам повезло»
Москва, 1 июля, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Сборной России по футболу, переигравшей команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) в Москве, повезло. Об этом, как передает Sport24.ru, сообщил вратарь сборной России Игорь Акинфеев, комментируя результат встречи.
По его словам, российским футболистам перед своими болельщиками хотелось больше атаковать, но «против Испании мало какая команда может проводить с мячом 40−50% времени».
«Получилось то, что получилось, — сказал Акинфеев. — Слава Богу, нам повезло сегодня (1 июля)».
Вратарь сборной России также добавил, что не считает себя лучшим игроком матча Россия — Испания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная России по футболу переиграла команду Испании в матче 1/8 финала ЧМ. Основное время противостояния двух команд, которое прошло на стадионе «Лужники» в Москве, завершилось со счётом 1:1. Серия пенальти (3:4).
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев, отразивший в серии послематчевых пенальти с командой Испании два удара, был признан лучшим игроком матча.
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