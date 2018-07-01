Екатеринбург, 1 июля, 2018, 21:02 — ИА Регнум. На Урале болельщики бурно встретили победу сборной России над испанцами и выход страны в четвертьфинал ЧМ-2018. Фан-зона в Екатеринбурге, в ЦПКиО им. В. В, Маяковского буквально взорвалась от восторженного рёва тысяч людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Матч Россия — Испания

Особенно напряжённым был момент послематчевых пенальти. Напомним, именно по ним должна была решиться судьба игры. Тысячи глаз неотрывно смотрели на монитор, по которому шла трансляция этого исторического матча.

Активно радуются победе нашей сборной и в других уголках Екатеринбурга и всего Урала. Местные жители, которые не дождались результатов матча и легли спать, были разбужены криками с улицы «Ура!», «Россия — чемпион!» и т.д. Также восторженные болельщики запустили петарды.

Радость выплеснулась и в соцсети. На страницах пользователей — море эмоций и позитива. А некоторые даже интересуются, объявят ли в России выходной в связи с исторической победой.

Напомним, матч между сборными России и Испании проходил на стадионе «Лужники», в Москве. К концу двух таймов счёт был 1:1. Два дополнительных тайма не смогли определить победителя. Судьба игры решилась на послематчевых пенальти. Счёт стал 4:3 в пользу России.