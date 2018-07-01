Кабул, 1 июля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве в афганском городе Джелалабаде увеличилось до 19 человек. Об этом Tolo News со ссылкой на свои источники.

Джелалабад

«19 человек погибли и около 20 человек получили ранения в результате теракта в Джелалабаде в воскресенье (1 июля)», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля на востоке Афганистана прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в провинции Нангархар.

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