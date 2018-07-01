Москва, 1 июля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, отразивший в серии послематчевых пенальти с командой Испании два удара, признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Fifa.com Матч Россия — Испания

«Игорь Акинфеев признан лучшим», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная России по футболу переиграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Основное время противостояния двух команд завершилось со счётом 1:1. Серия пенальти (3:4).

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