Москва, 1 июля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Это вообще очень русская традиция: преображать реальный мир через идеал, через веру. Мы увидели сегодня такое чудо — футбольное — в матче сборных России и Испании. Конечно, мы верили в наших футболистов. Конечно, у испанцев есть серьёзные проблемы: неопытный тренер Фернандо Йерро, чехарда в федерации футбола в связи с переходом в «Реал» Хулена Лопетеги, отсутствие завершающей фазы атаки, но ведь это — Испания!

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Король Испании Филипп VI

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Серхио Рамос и Артём Дзюба

Однако сборная Россия, пропустив в начале матча автогол имени Сергея Игнашевича, не посыпалась против «Красной фурии», как то бывало с нашими раньше, а выстояла и отыгралась: АртёмДзюба отличился с пенальти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дальше был второй тайм, в котором мы уже откровенно отбивались. Была странная замена Артёма Дзюбы на Фёдора Смолова, который провалил матч. Но — мы вновь выстояли! И сделали это опять в добавленное время. Как пела Бритни Спирс: «Oops, I didn’t again!». Только не «oops!», а «wow!». Впрочем, английские слова здесь не очень подходят, потому что впору кричать русское: «Ура!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Повторяю — это очень русская победа. Когда выстояли, дотерпели, смогли. Мы побеждаем не тогда, когда благодаря, а когда вопреки. Ну, если серьёзно, то кто был уверен в победе нашей сборной? Однако победили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

И победили мы уже тогда, когда добрались до серии пенальти. Испанцы занервничали. Их план на игру сломался, они стали слишком зависеть от лотереи. Ключевой момент произошёл на 116-й минуте матча, когда судья после видеоповтора не назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Испанцам показалось, что Илья Кутепов завалил в штрафной Серхио Рамоса. Видеоповтор — и, к счастью, нет пенальти. Тут-то испанцы и, что называется, поплыли.

А дальше был нервный ад в серии пенальти. Игорь Акинфеев отразил два из них. Сначала Коке пробил откровенно плохо, а после наш вратарь классно отбил удар Яго Аспаса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Черышев

Дарья Антонова ИА REGNUM Победа

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Да, испанцы были плохи, но это ни в коем разе не умаляет заслуг нашей сборной. Россия одержала, без преувеличения, историческую победу! Как сказал Фёдор Смолов после матча, каждый из нас был готов умереть на поле. Точно в русской сказке, мы увидели чудесное преображение нашей сборной: лягушка стала царевной.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Играем за вас»

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная России по футболу празднует победу

Сегодня мы узнаем соперника сборной России по четвертьфиналу. Им станет либо Хорватия, либо Дания. Как сообщало ИА REGNUM, матч между ними начнётся в Нижнем Новгороде в 21.00.