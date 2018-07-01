Из лягушки в царевну: Россия одержала историческую победу в 1/8 ЧМ-2018
Москва, 1 июля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Это вообще очень русская традиция: преображать реальный мир через идеал, через веру. Мы увидели сегодня такое чудо — футбольное — в матче сборных России и Испании. Конечно, мы верили в наших футболистов. Конечно, у испанцев есть серьёзные проблемы: неопытный тренер Фернандо Йерро, чехарда в федерации футбола в связи с переходом в «Реал» Хулена Лопетеги, отсутствие завершающей фазы атаки, но ведь это — Испания!
Однако сборная Россия, пропустив в начале матча автогол имени Сергея Игнашевича, не посыпалась против «Красной фурии», как то бывало с нашими раньше, а выстояла и отыгралась: АртёмДзюба отличился с пенальти.
Дальше был второй тайм, в котором мы уже откровенно отбивались. Была странная замена Артёма Дзюбы на Фёдора Смолова, который провалил матч. Но — мы вновь выстояли! И сделали это опять в добавленное время. Как пела Бритни Спирс: «Oops, I didn’t again!». Только не «oops!», а «wow!». Впрочем, английские слова здесь не очень подходят, потому что впору кричать русское: «Ура!»
Повторяю — это очень русская победа. Когда выстояли, дотерпели, смогли. Мы побеждаем не тогда, когда благодаря, а когда вопреки. Ну, если серьёзно, то кто был уверен в победе нашей сборной? Однако победили.
И победили мы уже тогда, когда добрались до серии пенальти. Испанцы занервничали. Их план на игру сломался, они стали слишком зависеть от лотереи. Ключевой момент произошёл на 116-й минуте матча, когда судья после видеоповтора не назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Испанцам показалось, что Илья Кутепов завалил в штрафной Серхио Рамоса. Видеоповтор — и, к счастью, нет пенальти. Тут-то испанцы и, что называется, поплыли.
А дальше был нервный ад в серии пенальти. Игорь Акинфеев отразил два из них. Сначала Коке пробил откровенно плохо, а после наш вратарь классно отбил удар Яго Аспаса.
Да, испанцы были плохи, но это ни в коем разе не умаляет заслуг нашей сборной. Россия одержала, без преувеличения, историческую победу! Как сказал Фёдор Смолов после матча, каждый из нас был готов умереть на поле. Точно в русской сказке, мы увидели чудесное преображение нашей сборной: лягушка стала царевной.
Сегодня мы узнаем соперника сборной России по четвертьфиналу. Им станет либо Хорватия, либо Дания. Как сообщало ИА REGNUM, матч между ними начнётся в Нижнем Новгороде в 21.00.