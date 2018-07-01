Киев, 1 июля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Военные учения Sea Breeze-2018, в которых примут участие Военно-морские силы (ВМС) Украины и США, пройдут на следующей неделе. Об этом сообщил 1 июля министр обороны Украины Степан Полторак, поздравляя моряков с профессиональным праздником.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра. Украина. США. Военные корабли

«Украинско-американские учения Sea Breeze — 2018 … станут экзаменом на способность морского командования на совместимость с лучшими флотами мира», — отметил Полторак.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля посол США на Украине Мари Йованович заявила, что военные учения, проводимые Украиной совместно с США и другими членами НАТО — важнейшая инвестиция.

По ее словам, США уже предоставили Украине с 2014 года помощь почти на $1 млрд, включая приборы ночного видения, радары и другое военное оборудование.

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