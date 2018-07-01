Москва, 1 июля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. О митингах и числе их участников сообщают корреспонденты ИА REGNUM с места событий.

Архангельск 1 июля

На митинг против повышения пенсионного возраста в Омске пришли активисты партий «Яблоко», КПРФ, ЛДПР. Представители власти проигнорировали мероприятие. В УМВД России по Омской области отказались называть число участников. Однако в местных соцсетях курсирует информация, что пришло порядка 4500 человек.

Прошёл митинг протеста и в Томске. По информация местных СМИ, пришло от «более ста» до «нескольких сотен» человек.

В Улан-Удэ, как передаёт «Байкал-Dailу», митинговали примерно пять человек.

В Перми, по данным местных информресурсов, митинг против пенсионной реформы собрал 1000−1500 человек.

В Оренбурге прошло две акции против повышения пенсионного возраста. От Дома офицеров по главной городской улице Советской до набережной Урала прошла колонна, по данным информресурсов, ее участниками стали 250−300 человек. А на Набережной возле музея Оренбурга митинг собрал 250−300 человек. Акции протеста прошли и в других городах Оренбуржья: Орске, Медногорске, Кувандыке и Тюльгане.

В Челябинске митинг против повышения пенсионного возраста собрал, по официальным данным, 400 человек. В Кургане митинг провели «Яблоко» и КПРФ. По разным оценкам, митинг собрал более 500 человек.

В Архангельске митинг против повышения пенсионного возраста собрал более 300 человек. Представители полиции насчитали 150 активных участников. Собравшиеся у памятника Ленину в районе третьего лесозавода требовали не только отмены пенсионной реформы, но и отставки президента. Критике подверглись и местные власти, не давшие согласие на проведение митинга в центре города. Люди активно возмущались предпринимаемыми правительством мерами, рассказывая друг другу о нехватке средств на элементарные вещи. Завтра в Архангельске на улицы выйдут профсоюзные организации. Им мэрия города для демонстрации протеста тоже не отдала центральную площадь — пикет пройдет в парке возле Вологодского кладбища.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Астрахани прошел ещё 29 июня. Организатором стала «Справедливая Россия», акцию администрация города согласовала. Несмотря на будний день и жару под +40, он собрал около тысячи человек.

В Белгороде на не согласованном митинге сегодня собралось около 200 человек. Организаторам митинга было отказано, так как за час до этого на его месте был согласован митинг сторонников пенсионной реформы. Однако, пишет go31.ru, на него никто не пришел.

В Брянске на митинг пришли около 400 человек — его проводила КПРФ на площади революции. В Иваново согласованный митинг 1 июля на площади Ленина провела КПРФ. Параллельно митинг оппозиция проводила в Кинешме, в Родниках, Вичуге и в Шуе.

В Краснодаре сегодня прошла акции против повышения пенсионного возраста. На нее собрались несколько сотен человек.

В Смоленске первая акция состоялась ещё 30 июня, она собрала несколько сотен человек. Ранее в области такие акции уже прошли в Десногорске и Ельне.

В Твери на акцию пришли несколько десятков человек.

В Калуге в мероприятии приняли участие порядка 120 калужан, которые требовали не рассматривать в Госдуме проект правительства России о предстоящей пенсионной реформе.

Около 200 человек вышли сегодня, 1 июля, на согласованный митинг партии «Яблоко» в Великом Новгороде. Участники требовали ликвидировать Пенсионный фонд РФ. Накануне, 30 июня, в городе состоялся пикет, организованный региональным отделением Росхимпрофсоюза — в акции приняли участие до 50 человек. Около 10 человек собрал пикет ЛДПР, проведённый Новгородским региональным отделением партии 29 июня. В Костроме на акции протеста против повышения пенсий, организованной на площади Октябрьской, вышло несколько десятков человек. Оттуда участники прошли до здания Администрации города. Информации о задержаниях протестующих или иных инцидентах отсутствует. Костромские коммунисты запланировали свой митинг на 6 июля.