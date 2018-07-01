Пхеньян, 1 июля, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, находившийся в салоне российского автомобиля Lada Priora, прибыл с проверкой в войсковую часть (ВЧ) номер 1524. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, опубликовавшее фото.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

На снимке видно, что глава государства сидит на заднем сиденье легкового транспортного средства.

Отметим, что северокорейская военная часть номер 1542 дислоцируется на островах в Желтом море.

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