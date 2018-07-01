В Липецкой области в результате ДТП погибли 5 человек
Липецк, 1 июля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В Липецкой области на трассе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
ДТП произошло в воскресенье, 1 июля, возле населённого пункта Золотуха. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще один человек (ребёнок) получил серьезные травмы.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока неизвестны.
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