Москва, 1 июля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. 1 июля на стадионе «Лужники» был разыгран матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 между национальными сборными Испании и России. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:1. Серия пенальти (3:4).

Fifa.com Матч Россия — Испания

В дебюте матча защитник ЦСКА Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота после розыгрыша стандарта, неудачно сыграв в борьбе с Серхио Рамосом — 1:0. В конце тайма таранный форвард «Арсенала» Артём Дзюба сравнял счёт, реализовав пенальти мощным ударом в правый нижний угол — 1:1.

Статистика матча (Испания/Россия)

Удары 13/5

Удары в створ 8/1

Владение 75%/25%

Фолы 5/19

Составы на матч:

Испания: Де Хеа, Пике, Начо, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Иско, Сильва, Коста.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Головин, Самедов, Дзюба.

Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.

Предупреждения: Пике — 40, Кутепов — 54, Зобнин — 71.

Серия пенальти: Иньеста — 1:0, Смолов — 1:1, Пике — 2:1, Игнашевич — 2:2, Коке — 2:2, Головин — 2:3, Рамос — 3:3, Черышев — 3:4, Аспас — 3:4.

Голы: Игнашевич (авг) 12 — 1:0, Дзюба (пен) 41 — 1:1.