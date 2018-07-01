Киев, 1 июля, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Властям Украины необходимо использовать международно-правовые механизмы, чтобы Крым стал «неподъемным грузом» для России. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Крым

«Должны (власти Украины) максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования … полуострова в неподъемный груз для Москвы», — написал украинский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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