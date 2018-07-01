Москва, 1 июля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Сборная России оправдалась за всё. Почти за всё. На наших футболистов смотреть не только не стыдно, но и местами приятно. Максимальная отдача!

Fifa.com Матч Россия — Испания

Сборная России выстояла в основное время. Пропустив, как сообщало ИА REGNUM, в начале игры обидный гол, а точнее автогол от Сергея Игнашевича, наши футболисты не только выстояли, но и смогли сравнять счёт. За игру рукой в своей штрафной площадке Херарда Пике в ворота испанцев был назначен пенальти. Его классно реализовал разъярённый Артём Дзюба.

Выстояли наши футболисты и в дополнительные таймы. Инфарктный момент был на 115-й минуте. Илья Кутепов завалил в своей штрафной Серхио Рамоса. Пенальти? Судья берёт видеоповтор и — нет пенальти!

Надо отметить, что блестяще играет вратарь сборной России Игорь Акинфеев. На последней минуте, в частности, он взял опаснейший удар форварда «Валенсии» Родриго.

Мы выстояли! Далее — серия пенальти, первая на ЧМ-2018. В Москве идёт дождь, но наши сердца пылают.