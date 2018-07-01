Нью-Дели, 1 июля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. 48 человек погибли при падении автобуса в пропасть на севере Индии. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил представитель местных властей Тривендр Рава.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По его словам, виновником аварии в штате Уттаракханд стал водитель транспортного средства, «потерявший управление».

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Индии пассажирский автобус упал в ущелье. Дорожно-транспортное происшествие произошло в штате Уттаракханд.

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