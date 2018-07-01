Лондон, 1 июля, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Редкое издание книги о Гарри Поттере было продано с аукциона за 56 тысяч фунтов стерлингов, сообщает 1 июля британское издание Daily Mail.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Гарри Поттер с друзьями

Книга «Гарри Поттер и философский камень» относится к первому изданию с тиражом в 500 экземпляров. Серия считается уникальной из-за допущенных в ней издателем орфографических ошибок, которые были исправлены в последующих тиражах.

Экземпляр, представленный на аукционе, был куплен в 1997 году 11-летней английской школьницей на железнодорожной станции Харрогейт в Северном Йоркшире. Книга была сохранена владелицей в идеальном состоянии.

Уникальное издание книги выкупил частный коллекционер из США, который пожелал остаться анонимным.

Напомним, что автором серии книг о Гарри Поттере является британская писательница Джоанн Роулинг. Книги о Гарри Поттере вышли общим тиражом в 400 миллионов экземпляров, они получили несколько наград и были экранизированы.