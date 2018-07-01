Торонто, Канада, 1 июля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В Канаде неизвестные убили 21-летнего рэпера Smoke Dawg. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на свои источники.

Цитата из клипа «Trap House» Smoke Dawg

Трагедия произошла в субботу, 30 июня, в районе Энтертейнмент Дистрикт в Торонто.

«Канадский рэпер Smoke Dawg был убит … средь бела дня в Торонто», — передает вещатель.

По данным источников издания, в результате перестрелки ранения получили также три человека, один из которых вскоре скончался в больнице.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.

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