Москва, 1 июля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Россия не сказать что блестяще, но, определённо качественно провела основное время в матче с Испанией. Пропустив, как сообщало ИА REGNUM, в начале игры обидный гол, а точнее автогол от Сергея Игнашевича, наши футболисты не только выстояли, но и смогли сравнять счёт. За игру рукой в своей штрафной площадке Херарда Пике в ворота испанцев был назначен пенальти. Его классно реализовал разъярённый Артём Дзюба.

Fifa.com Матч Россия — Испания

Во втором тайме сборная России окончательно прижалась к своим воротам. У испанцев было несколько опасных моментов — выручил Игорь Акинфеев. Но давление сборной Испании максимально.

Матч ознаменовался несколькими странными решениями главного тренера россиян Станислава Черчесова. Во-первых, не вышел в основном составе Денис Черышев, а во-вторых, Станислав Саламович во втором тайме убрал с поля Артёма Дзюбу, выпустив вместо него Фёдора Смолова. Второе решение особенно странное: ведь Дзюба не только создавал давление у чужих ворот, но и снижал напряжение у своих, во многом за счёт своих антропометрических данных.

Далее нас ждёт добавленное время: два тайма — по пятнадцать минут. И, похоже, с таким давлением испанцев у наших ворот разверзнется настоящий ад. Неслучайно сборную Испании называют «Красной фурией».