Бамако, 1 июля, 2018, 18:48 — ИА Регнум. На французских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции «Бархан», совершено нападение в Мали. Об этом сообщил РИА Новости военный источник.

Amc.af.mil Французские военные в Мали

Инцидент произошел в воскресенье, 1 июля, в Гао.

По словам источника, в результате нападения погибли шестеро французских военных, еще двое мирных жителей получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция вооруженных сил Франции «Бархан» стала продолжением «Сервал», которая была завершена в 2014 году. Целью «Бархана» стали помощь африканским государствам в обеспечении их целостности и безопасности, а также обеспечение безопасности Франции.

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