Вашингтон, 1 июля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Власти США намерены навести порядок в торговле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, Трамп, мир в тисках санкций

«Я сейчас сосредоточен на важном деле, торговле, — рассказал глава Белого дома. — Я должен привести в порядок торговлю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США с марта текущего года начали торговую войну, вводя ввозные пошлины против производителей из стран ЕС, Китая, Канады, Мексики и ряда других стран.

Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил это желанием вернуть реальный сектор экономики на территорию страны.

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