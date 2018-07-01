Екатеринбург, 1 июля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге фан-зона ЧМ-2018 снова принимает болельщиков. Ворота открылись после того, как с середины первого тайма люди начали покидать площадку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российские болельщики

Фан-зона будет работать до 01:00 по уральскому времени.

Напомним, в связи с максимальной загрузкой вход на площадку был временно ограничен. Но люди, которые уже стояли в очередях, смогли пройти.

Напомним, сейчас в «Лужниках» идёт матч между сборными России и Испании. За игрой следит буквально вся страна. В больницах, на вокзалах, в автомобильных пробках граждане отслеживают ход игры. Пока счёт 1:1. Идёт второй тайм.

Болельщики желают сборной России победы и верят в чудо.