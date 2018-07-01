Вашингтон, 1 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Разногласия Москвы и Вашингтона по Украине были зафиксированы в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Москве. Об этом сообщил сам Болтон в эфире телеканала CBS.

Kremlin.ru Владимир Путин и Джон Болтон

По его словам, во время встречи стороны зафиксировали разногласия стран по Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент РФ Владимир Путин принял в Кремле советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. В начале встречи глава государства констатировал, что российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне и не в самой лучшей форме.

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