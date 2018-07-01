Екатеринбург, 1 июля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В московских «Лужниках» завершился первый тайм игры 1/8 финала Испания — Россия. Первая половина закончилась вничью со счётом 1:1 и игра вызывает небывалый интерес со стороны всех жителей России, в том числе и в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM В футболе болеют не только мужчины

Ранее появилась информация о том, что специальная фан-зона в Екатеринбурге практически переполнена, однако это обстоятельство нисколько не расстраивает горожан. Жители Екатеринбурга собираются в скверах и парках города группами, чтобы поболеть за родную команду, наблюдая за игрой с мобильных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, в фан-зоне города Екатеринбурга было введено временное ограничение вызванное заполненностью площадки. При этом люди, которые стояли в очереди, были пропущены. После того, как на площадке станут свободнее, ограничение снимут.