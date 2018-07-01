Москва, 1 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Не удивляет игра сборных России и Испании. Как сообщало ИА REGNUM, после первого тайма счёт в матче 1 — 1. На автогол Сергея Игнашевича с пенальти забил Артём Дзюба.

Fifa.com Матч Россия — Испания

Удивляет состав сборной России, а конкретно — отсутствие в нём Дениса Черышева. Денис лучший игрок нашей команды в матчах группового этапа. На его счету — три забитых мяча. Черышев быстр, техничен и мог бы потрепать своего испанского оппонента Начо на его фланге. К тому же Денис выступает за испанский «Вильярреал», а, значит, хорошо знает противника.

Странно, крайне странно, что тренер нашей сборной Станислав Черчесов не поставил Дениса Черышева в основной состав с первых минут. Однако пока наша сборная не уступает. Так, может, Черышев во втором тайме принесёт нам победу?