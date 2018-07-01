Калуга, 1 июля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Калужской области гениальный директор столичных ООО «Золотарь» и ООО «Золотари» был обвинен судом в захоронении отходов серной кислоты на территории Дзержинского, Юхновского и Малоярославецкого районов. В частности, отходы опасной кислоты предприниматель захоронил на территории национального парка «Угра».

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Как сообщила 1 июля корреспонденту ИА REGNUM начальник уголовно-судебного отдела областной прокуратуры Светлана Склярова, подсудимый был признан виновным по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.247 УК РФ (обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и повлекло загрязнение окружающей среды) и двум эпизодам преступлений, предусмотренных ст.262 УК РФ (нарушение режима национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба). Суд назначил гражданину окончательное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Кстати, стоимость восстановления объектов окружающей среды, нарушенных вследствие размещения опасных отходов на территории Калужской области, составила более 7,6 млн рублей.

Между тем, государственным обвинителем на данный приговор районного суда было принесено апелляционное представление, в котором указано на чрезмерную мягкость наказания, назначенного осужденному, и поставлен вопрос о назначении ему наказания в виде реального лишения свободы.

Суд апелляционной инстанции усилил осужденному наказание, как по каждому преступлению, так и по совокупности преступлений, окончательно определив наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.