Калуга, 1 июля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Калужской области, в июле 2018 года 137 долгожителей получат персональные поздравления президента России Владимира Путина с юбилеем.

Пожилые женщины

Как сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM, в калужском региональном отделения Пенсионного фонда России, женщин среди долгожителей — 123, а мужчин только 14.

Так, 45 пенсионеров отметят 95-й день рождения, 89 человек — 90-й. Двое отпразднуют столетие, а пенсионерке из Дзержинского района исполнится 105 лет. Кстати, женщина одновременно справит 50-летие выхода на пенсию.

Интересно, что среди долгожительниц немало женщин ещё с дореволюционными именами: Пелагея, Прасковья, Алевтина, Евдокия, Серафима.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в Калужской области составит 76,2 года, что на пять лет больше по сравнению с показателями 2016 года.

Между тем, с 2011 по 2016 год численность населения Калужской области увеличилась на 3,7 тыс. человек и к середине 2017 года составила 1 млн 14 тыс. 570 человек. Смертность за шесть лет сократилась на 2,2%, а продолжительность жизни увеличилась с 68 лет до 71 года.

Кстати, уровень рождаемости в калужском регионе считается одним из самых высоких в Центральном федеральном округе. Заметное увеличение населения произошло в Ферзиковском районе и Обнинске. Прирост также фиксировался в Калуге, Мещовском, Жуковском, Куйбышевском и Боровском районах. При этом в остальных городских округах и районах численность населения, наоборот, несколько сократилась.

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