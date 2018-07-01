Дамаск, 1 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании сбросили бомбу на позиции правительственных войск Сирии. Об этом передает газета The Sunday Times со ссылкой на полученные отчеты.

Ronnie Macdonald Eurofighter Typhoon

По данным издания, инцидент произошел в июне текущего года недалеко от базы международной коалиции Эт-Танф (провинция Хомс), дата нанесения удара не уточняется.

Отмечается, что в результате взрыва 227-килограммовой бомбы, которую сбросил самолет Typhoon, погиб сирийский офицер, еще семеро военных получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, присутствие в Сирии военных контингентов США и их союзников по коалиции не соответствует ни одной норме международного права.

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