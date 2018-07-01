ВВС Великобритании нанесли удар по армии Сирии — СМИ
Дамаск, 1 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании сбросили бомбу на позиции правительственных войск Сирии. Об этом передает газета The Sunday Times со ссылкой на полученные отчеты.
По данным издания, инцидент произошел в июне текущего года недалеко от базы международной коалиции Эт-Танф (провинция Хомс), дата нанесения удара не уточняется.
Отмечается, что в результате взрыва 227-килограммовой бомбы, которую сбросил самолет Typhoon, погиб сирийский офицер, еще семеро военных получили ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, присутствие в Сирии военных контингентов США и их союзников по коалиции не соответствует ни одной норме международного права.
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