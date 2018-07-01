Вашингтон, 1 июля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который планирует в ближайшее время встретиться с главой России Владимиром Путиным, хочет понять «российскую позицию». Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Он (президент США) хочет понять российскую позицию», — заявил Болтон.

Советник Трампа также добавил, что глава Белого дома США также рассчитывает разъяснить российской стороне «позицию американской стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и США пройдет в Хельсинки 16 июля. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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