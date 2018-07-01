Москва, 1 июля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Сборная России уже проигрывает сборной Испании. Как сообщало ИА REGNUM, сборные Испании и России встречаются в «Лужниках». И уже есть первый гол в матче. Начо наткнулся на Юрия Жиркова.

Fifa.com Матч Россия — Испания

Судья назначил штрафной. Его классно выполнил Макро Ассенсио, а штрафной площадке сборной России сошлись два центральных защитника — Серхио Рамос и Сергей Игнашевич. Игрок «Реала» продавил нашего опытнейшего лидера, и от ноги Сергея мяч скользнул в ворота. Предательский гол. Чудовищное начало.

Ну как так? Отдать преимущество испанцам уже в начале матча? По сути, приговорить себя. Ведь сейчас испанцам будет комфортно держать мяч без особого продвижения вперёд.