Москва, 1 июля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Ежемесячный анализ цен на иномарок в России обнародовали 1 июля эксперты интернет-портала Daily-Motor.

Milhouse35 Ravon R2

Специалисты выявили пять самых бюджетных иномарок на российском авторынке в июне.

Самыми дешевыми в этом месяце оказались автомобили узбекского производства хэтчбек Ravon R2 (от 439 тысяч рублей) и Ravon Nexia (от 449 тысяч рублей).

На третьем месте рейтинга располагается китайский седан Brilliance H230 (стоимость от 459 900 рублей).

Четвертое место осталось за японским автомобилем российского производства Datsun on-DO (цена от 461 тысячи рублей).

И на пятом месте рейтинга китайский седан FAW Oley (от 491 тысячи рублей).

Напомним, что эксперты портала Daily-Motor ежемесячно публикуют рейтинг самых дешевых иномарок, продаваемых в России. Отмечается, что по сравнению с предыдущим рейтингом, в рейтинге бюджетных иномарок изменений не произошло.