Москва, 1 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Всё сошлось для сборной России: сильнейший соперник, лучший стадион, историческая 1/8 финала чемпионата мира. Сегодня вся страна — у телеэкранов! Как сообщало ИА REGNUM, сборные Испании и России встречаются в «Лужниках».

Fifa.com Матч Россия — Испания

Главное — из того, что надо знать о нашем сопернике. У них не такой опытный тренер — Фернандо Йерро был великим игроком, но никто не знает, каким он в итоге окажется «рулевым». А, значит, могут быть нервы и сбои. Как в матче с Марокко, например. Испанцы много владеют мячом, очень много, и сборной России не надо мешать им в этом. К тому же подопечные Йерро весьма устойчивы к прессингу. Важнее — не дать сработать в завершающей фазе, где у сборной Испании есть проблемы на этом чемпионате мира, несмотря на наличие в основе Диего Косты. К слову, фирменный стиль форварда «Атлетико» выбирать себе мишень-защитника — сегодня им станет Илья Кутепов. Потому важно страховать его, а сам Илья не должен поддаваться на провокации.

Для России в матче с испанцами главное — агрессивно сыграть на флангах и не пытаться соревноваться в красивой игре. Наша сборная должна сыграть максимально просто, рассчитывая на быстрые атаки и контратаки. И, конечно, важно быть максимально внимательными при «стандартах». Сегодня они могут принести нам как победу, так и поражение.