Калуга, 1 июля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. В Калужской области, раним утром, на 300 километре автодороги федерального значения М-3 «Украина» прошло профилактическое мероприятие «Не проспи жизнь».

40.мвд.рф Беседа с автоинспектором

Как сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ГИБДД УМВД России по Калужской области, задача акции — недопущение ДТП, совершенных водителями по причине усталости и сонного состояния во время управления транспортными средствами.

Автоинспекторы останавливали автомобили, которые следовали по федеральной автодороге, и спрашивали у участников дорожного движения, как они себя чувствуют. Время проведения мероприятия было выбрано не случайно, ведь именно в утренние часы наиболее отчетливо проявляется чувство усталости, а также последствия недосыпания.

Сотрудники ГИБДД провели экспресс-беседу с каждым автомобилистом. Они объясняли, какие последствия могут наступить в случае продолжения движения при сильном чувстве усталости или в сонливом состоянии. Некоторые водители задавали конкретные вопросы автоинспекторам, пытаясь выяснить, как же побороть это чувство и продолжить поездку. На все вопросы у стражей порядка был один и тот же ответ: «Остановиться и отдохнуть». Только таким способом удастся изменить свое состояние, а иногда и спасти жизнь и здоровье себе и своим близким, находящимся в салоне автомобиля.

Читайте также: В Германии в результате ДТП пострадали 46 человек

А также: В центре Москвы опрокинулся мусоровоз