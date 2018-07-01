Калуга, 1 июля, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» восстанавливают локальные нарушения электроснабжения потребителей в Боровском районе Калужской области, вызванные неблагоприятными погодным условиями: грозой, сильным ливнем и шквалистым ветром.

Mrsk-cp.ru «Калугаэнерго»

Как сообщила 1 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Калугаэнерго» Наталья Копоня, энергетики оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Ремонтные бригады незамедлительно приступили к ликвидации последствий непогоды.

В восстановительных работах принимают участие две бригады и техника. Бригады оснащены всеми необходимыми материалами и оборудованием. Электроснабжение будет восстановлено в оперативном порядке.

Между тем, по информации синоптиков, в калужском регионе ожидается сильный дождь и гроза, град. Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.

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