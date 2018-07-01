Екатеринбург, 1 июля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В фан-зоне Екатеринбурга собрались уже тысячи болельщиков Они будут наблюдать за матчем «Россия — Испания», который начинается на стадионе «Лужники».

Fifa.com Матч Россия — Испания

Люди разных возрастов, в том числе женщины и дети, желают победы российской сборной.

Напомним, матч в 1/8 финала начнётся в 17:00 мск. Встретятся Испания и Россия. Уже через меньше чем два часа станет известно, продолжит ли Россия борьбу в ¼ финала.