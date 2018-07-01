Рим, 1 июля, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Народам Европы необходимо вслед за берлинской стеной сломать и «брюссельскую стену», то есть власть бюрократии, заявил в воскресенье, 1 июля, вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини, передает Rainews.

Агитационный автобус «Лиги Севера»

Выступая перед своими сторонниками, победитель мартовских парламентских выборов выразил уверенность в том, что его партия будет находиться у власти в Италии еще 30 лет, сообщает Ansa. Эта Италия «не будет бояться никого и ничего, это будет Италия гордая и самостоятельная», — сказал Сальвини.

Лидер «Лиги» также заявил, что в других странах Европы тоже должны появиться партии, подобные «Лиге», и, объедивнившись в «Лигу Лиг», они превратят Европу «в сообщество народов, а не бюрократов». Такова «последняя надежда Европы», считает Сальвини.

Вице-премьер подтвердил свое обещание пересмотреть принятый одним из предыдущих правительств закон о повышении пенсионного возраста, а также заявил, что итальянское государство продолжит защищать традиционную семью: «У себя дома каждый может делать все, что он хочет, но мы должны защитить детей, у каждого из которых есть право на папу и маму».

По данным итальянских социологов, за 4 месяца после выборов совокупный рейтинг двух партий-победительниц («Лиги» и «Движения 5 звезд»), вопреки обыкновению, не только не снизился, но даже вырос — с 51 до 59 процентов.