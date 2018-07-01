Киев, 1 июля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Украинский флаг снова будет поднят над Севастополем. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко, поздравляя личный состав Военно-морских сил (ВМС) страны с профессиональным праздником.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Верю, что… государственный флаг (Украины) на наших кораблях снова будет поднят в бухтах Севастополя», — написал украинский лидер.

Порошенко добавил, что власти и ВМС Украины совместными усилиями «возродят и приумножат морскую славу» страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам референдума, который прошел после госпереворота в Киеве.

Более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. При этом Киев не признает результаты референдума.

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