При взрыве в Афганистане погибли четыре человека
Кабул, 1 июля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. На востоке Афганистана прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на свои источники.
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
Инцидент произошел в воскресенье, 1 июля, в городе Джелалабаде (провинция Нангархар).
По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще десять получили различные травмы.
В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.
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