* запрещённая в России организация

Харьков, Украина, 1 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Драку со стрельбой устроили члены банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в одном из ресторанов Харькова, сообщил очевидец события Спартак Головачев 1 июля на странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Изначально конфликт в ресторане возник из-за неоплаченного счета, после чего администратор вызвала охрану. Одного из двух приехавших на вызов охранников сильно избили боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

«Оценить состояние здоровья избитого не мог, но бронежилет у него был мокрый от крови», — сообщил Головачев.

Позже на место происшествия прибыли пять экипажей полиции, впрочем, выяснилось, что они не собираются никого арестовывать, а приехали просто записать объяснения сторон:

«Пока полицейские общались с «вожаком» азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его подчинённым, назвавшимся полицейским «Лютый», другие сотрудники «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжили весёлое застолье. Несколько героев кричали полицейским: «Пишите, шлюхи!». Видимо им не понравилось, что свои действия они должны как-либо пояснять», — отметил свидетель.

Напомним, неонацистская банда «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), формально приписанная к силовым структурам Украины, имеет отдельные тренировочные базы, свою школу сержантов, тяжелое вооружение и иностранную экипировку, купленную на средства неких частных лиц.

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