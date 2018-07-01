Красноярск, 1 июля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае из колонии совершили побег трое осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН РФ по региону.

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По данным ведомства, отсутствие осужденных в колонии поселения ИК-16 поселка Миндерла обнаружили во время вечерней проверки 30 июня.

«30 июня … обнаружено отсутствие троих осужденных», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников, которые могут находиться в любом из населенных пунктов Красноярского края.

Отметим, что за информацию о совершивших побег осужденных предусмотрена награда в 30 тыс. рублей.

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