Берлин, 1 июля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Автобус с детьми врезался в машину скорой помощи на севере Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.

storem Скорая помощь

ДТП произошло в субботу, 30 июня, на трассе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По последним данным, в результате инцидента пострадали 46 человек.

По данным полиции, пассажирский автобус, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, выехал на встречную полосу, где и врезался в автомобиль скорой помощи.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: В центре Москвы опрокинулся мусоровоз

А также: Футболист сборной Марокко попал в ДТП со смертельным исходом