Лондон, 1 июля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Члены правительства Великобритании провели секретную репетицию на случай смерти королевы Елизаветы II. Об этом сегодня, 1 июля, пишет The Times.

Carfax2 Елизавета II

По данным издания, министры кабинета Терезы Мэй провели секретную репетицию подготовки к 10-дневному национальному трауру, который будет объявлен в том случае, если королева Елизавета II умрёт. Репетиция прошла на минувшей неделе.

Руководил процессом репетиции заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон. Также в репетиции принимали участие министр внутренних дел Саджид Джавид, лидер Палаты общин Андреа Лидсом, а также министр по делам Шотландии Дэвид Манделл.

Сама репетиция получила название Castle Dove. Она посвящена организации действий правительства согласно коду D+1, то есть на следующий день после смерти королевы. Предполагается, что в этот день премьер-министр Великобритании должна будет сделать официальное заявление.

Издание подчеркивает, что репетиция никак не была связана с текущим самочувствием королевы. Но при этом известно, что за неделю до репетиции 92-летняя королева Елизавета II пропустила церковную службу в соборе Святого Павла по причине плохого самочувствия.