Кривой Рог, Украина, 1 июля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Около десятка молодых людей напали на главу организационного комитета фестиваля «КривбасПрайд» Бориса Золотченко, сообщил 1 июля портал «Гей-альянс Украина».

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Инцидент произошел 30 июня в 18:30 мск возле главного корпуса Криворожского педагогического университета.

«Я все больше убеждаюсь в том, что Марш Равенства необходимо проводить <…> Ни один человек в Кривом Роге, да и в любом другом городе, не заслуживает того, чтобы на него нападали, и это не имело никаких последствий для преступников», — заявил Золотченко.

Отметим, 30 июня на странице народного депутата Украины Игоря Мосийчука в социальной сети Facebook появилась запись, в которой было сказано, что «суровые криворожские шахтеры наваляют соросовским шестеркам».

Мосийчук 1 июня опроверг свою причастность к нападению, заявив:

«Предостерегаю организаторов гей-парадов в украинских городах. Прекратите провоцировать украинцев на насилие в отношении к себе. Хватит сталкивать украинцев с правоохранителями, требуя защитить тотально агрессивное меньшинство от здоровых граждан».