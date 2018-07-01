Мадрид, 1 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. 26-летний опорный полузащитник национальной сборной Португалии Вильям Карвалью может бесплатно присоединиться к «Атлетико» (Мадрид). Игрок перейдёт в статусе свободного агента, так как предыдущий контракт со «Спортингом» был разорван из-за проблем с руководством.

Дмитрий Голубович Вильям Карвалью

«Атлетико» ищет возможную замену испанцу Габи, которому исполнилось 34 года.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость Карвалью составляет около €25 млн.

В прошедшем сезоне португалец принял участие в 24-х матчах Португальской Премьер-лиги, забив 1 гол и отдав 1 ассист. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 10 раз.

Данные игрока:

Рост: 187 см

Вес: 87 кг

Город рождения: Луанда

Дата рождения: 7 апреля 1992 года (26 лет)

Сильные стороны: физические и природные данные, верховые единоборства, игра головой, опека и отбор.

Слабые стороны: длинные передачи, завершение атак, дальние удары, первое касание.